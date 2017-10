Abribus de nouvelle génération pour Nijni Novgorod à l'occasion du Mondial 2018

Les nouveaux abribus renfermeront diverses fonctionnalités: il sera possible non seulement d'y préciser les horaires des transports, mais également d'y avoir une connexion wifi gratuite, d'y recharger son smartphone et même d'y prendre rendez-vous avec son médecin. La nouvelle a été annoncée par le conseil municipal de Nijni Novgorod, ville situé dans le district fédéral de la Volga.

Les abribus de nouvelle génération feront leur apparition dans la ville à l'occasion du Mondial 2018 . Ils seront munis d'un écran affichant les horaires, ainsi que des renseignements sur les gares, les aéroports, les restaurants et les hôpitaux. Il sera également possible d'y prendre rendez-vous avec son médecin et de s'informer des changements dans les infrastructures de la ville. Les handicapés ne sont pas oubliés, car il est prévu d'y installer une annonce vocale. Tous les abribus seront dotés d'une connexion wifi gratuite et de recharges pour smartphones.

Ces abris «intelligents» disposeront d'un système d'éclairage à DEL, de caméras de surveillance et d'un bouton d'alerte.

D'ici la Coupe du Monde de football, Nijni Novgorod comptera 334 abris de nouvelle génération. Les emplacements de 160 d'entre eux ont déjà été précisés par l'administration de la ville.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg. Nijni Novgorod accueillera 6 matchs.