L’amitié d’un lionceau et d'un chien fait fondre les cœurs en Russie

Astra, une lionne de deux mois, est fraîchement débarquée au zoo Sadgorod de Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe. Afin qu'elle ne se sente pas seule, l'administration lui a présenté… un chiot. Les petits ont rapidement fait connaissance.

В зоопарке во Владивостоке маленькая львица подружилась со щенком https://t.co/I2e3RQJGR8 pic.twitter.com/7Gz91C5Mi8 — РИА Новости (@rianru) 25 октября 2017 г.

«Une petite lionne s'est installée dans notre zoo, elle n'a que deux mois. C'est la future fiancée de notre lion Boniface. Comme la petite a grandi avec ses frères, nous avons décidé d'acheter un chiot berger d'Asie centrale pour qu'elle ne s'ennuie pas et pour qu'ils jouent ensemble», a déclaré le directeur du zoo.

La lionne mange de la viande et boit trois bouteilles de lait par jour, elle aime jouer et courir en plein air. Actuellement, le chiot et la lionne vivent dans la maison du directeur du zoo. Une volière avec une niche est en train d'être construite pour le couple d'amis.

«Alors que le chiot s'apprête à participer à sa première exposition de photos, la lionne participe déjà à des séances photo sur le territoire du zoo», a conclu le directeur du zoo.

Visiblement, l'amitié chez les animaux est une chose universelle. Tous se rappellent de l'histoire incroyable du tigre Amour qui avait fait ami-ami avec son déjeuner, le bouc Timour.