Les mythes autour du pont de Crimée enfin dissipés

Si certains se posent des questions sur la construction du pont qui reliera la Crimée au reste de la Russie, ils peuvent désormais trouver des réponses aux questions les plus brûlantes. Ainsi, la page officielle du pont sur Instagram a démenti certains mythes qui planent autour de ce chantier du siècle, en répondant aux questions posées le plus souvent.

Отвечаю на самые популярные слухи про меня. #крымскиймост_мифы Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge) Окт 20 2017 в 2:52 PDT

Rassurez-vous! Cette construction n'est pas le fruit de Photoshop, comme certains pourraient l'imaginer, le pont existe réellement et tous ceux qui le souhaitent peuvent suivre ses actualités en direct sur le site officiel du projet. On y trouve également des panoramas, réalisés sur 360 degrés.

Просмотр фотографий со #стройкавека облегчает понедельники:) Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge) Окт 23 2017 в 3:31 PDT

L'allégation que ce pont ne serait que «temporaire», a, par ailleurs, été également rejetée. Les seules choses temporaires seront les constructions utilisées par les ouvriers pour effectuer les travaux.

Рубрика «Как это было»:) Транспортировка и установка моей автодорожной арки. Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge) Окт 18 2017 в 7:47 PDT

De plus, malgré les craintes que cela suscitait auprès des gens, le passage par le pont restera bien gratuit.

«Tout est absolument gratuit. Depuis le début et pour toujours», indique le message publié sur Instagram.

Les rumeurs, affirmant que il était interdit d'ériger le pont là où les travaux sont actuellement menés, se sont avérés également infondés. Donc le pont de la Crimée est bien en cours de construction en conformité avec «toutes les études et il est bien adapté pour être exploité dans cette région».

Теперь на фото из Крыма только такие закаты:) #Repost @bytterfly_s (@get_repost) ・・・ #крымскиймост Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge) Окт 9 2017 в 8:02 PDT

De plus, il ne faut pas croire que cette construction pourrait avoir un impact négatif sur la nature, affectant, notamment les poissons et effrayant les dauphins, résidant dans cette région. Non! Les poissons se portent bien. D'après les sources officielles, la quantité de poissons a même considérablement augmenté (dix fois plus par rapport à l'automne 2015), ceci est dû à l'abondance d'herbes marines poussant sur les piliers. De ce fait, les dauphins sont également plus nombreux à fréquenter cet endroit. Comme l'indique l'infographie présentée, ils sont plus de 1.000 à venir certains jours dans cette aire marine.

Le pont du détroit de Kertch, qui reliera la Crimée au territoire de Krasnodar, sera le plus long de Russie. Avec ses 19 km de long, il coûtera 227,9 milliards de roubles (environ 3,6 milliards d'euros). La construction doit être achevée fin décembre 2018. Le pont sera mis en exploitation dans le courant de l'année suivante.