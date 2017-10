Un assaut aéroporté d’envergure sans précédent pour l’armée russe (vidéo)

Des exercices aéroportés se sont déroulés dans le sud-ouest de la Russie où environ 2.500 parachutistes russes ont participé à un assaut aéroporté et des équipages de Il-76 ont effectué une manœuvre d'atterrissage à l'«afghane», c'est-à-dire par une approche du sol en spirale.

© Sputnik. Eugeny Biyatov «Lotos», un canon automoteur dernier cri pour les troupes aéroportées russes

Des bataillons aéroportés venus de plusieurs régions de la Russie ont pris part à des manœuvres d'envergure sans précédent près d'Oulianovsk, ville qui se situe à 900 kilomètres à l'est-sud-est de Moscou. Escortés de chasseurs Su-35 , des avions Il-76 ont réalisé de vols présentant différents niveaux de difficulté. Après la phase d'assaut, les parachutistes russes ont participé à des exercices tactiques dont le but était de s'emparer d'une cible hypothétique.

Equipés d'armes modernes, ils ont effectué des exercices de surveillance et d'attaque. La chaîne russe Zvezda («Étoile») a publié la vidéo de ces manœuvres les plus impressionnantes jamais réalisées par l'aviation militaire de transport de l'Armée de l'air russe et des troupes aéroportées.

Avant que les parachutistes ne lancent leur assaut, des bombardiers Su-34 ont nettoyé la piste d'atterrissage.

Par ailleurs, les équipages des Il-76 ont effectué une approche «afghane» d'atterrissage au cours de laquelle les avions descendent rapidement en spirale en frappant des cibles au sol.