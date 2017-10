Poutine évoque le pardon mutuel à l’approche du 100e anniversaire de la révolution

Se prononçant lors de la réunion du Conseil du développement de la société civile et des droits de l'homme, Vladimir Poutine a évoqué la date d'anniversaire de la révolution russe de 1917. Selon le Président russe, il est temps de mettre fin à la scission dans la société et de se tourner vers le pardon mutuel.

«J'espère que cette date sera perçue par notre société comme un bilan des événements dramatiques qui avaient divisé le pays et le peuple, et qu'elle deviendra un symbole de surpassement de cette scission, un symbole de pardon mutuel et d'acceptation de l'histoire russe telle qu'elle est, avec ses grandes victoires et ses pages tragiques», a indiqué Vladimir Poutine lors de la réunion du Conseil du développement de la société civile et des droits de l'homme.

Le Président russe a noté que l'ouverture d'un mémorial à Moscou en hommage aux victimes des répressions politiques, à l'occasion de l'année du 100e anniversaire de la révolution, est «particulièrement importante».

Le chef de l'État a également espéré que le Conseil du développement de la société civile et des droits de l'homme continuera à œuvrer pour la réunification de toute la société et qu'il se portera arbitre dans la résolution des problèmes les plus difficiles.