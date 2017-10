Les plongeurs de la flotte du Pacifique établissent un nouveau record

Les plongeurs russes du navire de sauvetage «Igor Beloussov» ont effectué des exercices d'entraînement, enregistrant un nouveau record avec une descente à 317 mètres de profondeur, a annoncé le directeur du service de presse de la région militaire de l'est de la Flotte du Pacifique, Nikolaï Voskresenskï.

«Dans le cadre de la remise au point des composantes de l'objectif K-2 (action d'un navire solitaire dans la mer), les plongeurs du navire de sauvetage «Igor Beloussov» de la Flotte du Pacifique ont réalisé leur première descente expérimentale en cloche à plongeur à une profondeur de 317 mètres avec sortie sur le fond sur un terrain militaire à grande profondeur», a-t-il communiqué aux journalistes.