Le Kremlin dit d'où Poutine tient les informations sur la collecte de matériel biologique

La collecte du matériel biologique des Russes a été évoquée ce mardi par Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin.

«Ce sont des informations des services secrets russes. En effet, certains émissaires déploient de telles activités, tout comme des représentants d'ONG et d'autres structures. De tels cas ont été enregistrés et il est évident que les services secrets et le Président sont au courant», a-t-il indiqué.

© Sputnik. Mikhail Klimentyev Poutine: certaines forces collectent le matériel biologique dans toute la Russie

Lors d'une réunion tenue lundi par le Conseil des droits de l'Homme, un de ses membres, Igor Borissov, a fait remarquer que quelqu'un, à l'aide de systèmes de vidéosurveillance, collectait des images de Russes à des fins inconnues. Vladimir Poutine a répondu que la collecte de matériel biologique était effectuée à travers tout le pays, auprès de chaque ethnie et des habitants de chacune des régions de la Russie.

Auparavant, l'Air Education and Training Command (AETC) de l'armée de l'air américaine avait publié un appel d'offres pour l'achat d'échantillons d'acide ribonucléique (ARN) et de tissus biologiques prélevés sur des Russes de race europoïde. Le fournisseur potentiel devra transmettre les échantillons à l'AETC et fournir des informations sur l'état de santé des donneurs. Le commandement américain a besoin d'échantillons de molécules d'ARN et de liquide synovial assurant la mobilité des articulations.