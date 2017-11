Le FSB prévient une émeute préparée par une organisation extrémiste à Moscou

© Sputnik. Valery Melnikov Le FSB arrête un Ukrainien armé jusqu’aux dents à la frontière russe

Le service fédéral de sécurité de la fédération de Russie ( FSB ) a réprimé l'activité de la cellule du mouvement l'Artpodgotovka (la préparation d'artillerie, en français) de l'homme politique fugitif russe Viatcheslav Maltsev dont des activistes essayaient de provoquer une émeute à Moscou , annonce un communiqué.

Selon le FSB, des membres de cette organisation extrémiste avaient planifié d'incendier des bâtiments administratifs et d'attaquer des policiers les 4 et 5 novembre. Tous les activistes ont été arrêtés et des cocktails Molotov ont été saisis chez eux.

Viatcheslav Maltsev a créé le mouvement l'Artpodgotovka et le projet internet éponyme pour organiser la révolution en Russie, indique le FSB.

Les cellules de ce mouvement agissaient dans la région de Moscou, à Kazan, Samara et dans d'autres villes russes.

«Des activistes de l'Artpodgotovka restés en Russie ont formé des groupes pour mener des actions extrémistes de grande ampleur dans certaines villes du pays visant à déstabiliser la situation socio-politique», souligne le communiqué.

Viatcheslav Maltsev est un homme politique russe nationaliste et anarchiste, connu comme un partisan de la démocratie directe. En 2016, il avait participé à l'élection législative russe sous l'étiquette du parti d'opposition PARNAS (parti de la liberté populaire).

Son blog Artpodgotovka, transformé depuis en mouvement politique, a été créé en 2011. Après l'émeute du 26 mars 2017 à laquelle ses partisans avaient pris part, les autorités russes ont placé le mouvement sur la liste des organisations extrémistes. Accusé d'appels à l'extrémisme, Viatcheslav Maltsev avait quitté la Russie pour la France.