À l’occasion du jour de l’Unité nationale fêtée le 4 novembre, le Président russe a décrit les principales caractéristiques du code génétique du peuple russe et des fondements de l’État.

Le respect envers la Russie et la résistance à toute pression extérieure sont inscrits dans le code génétique des Russes, a indiqué Vladimir Poutine lors d'une réception donnée au Kremlin à l'occasion du jour de l'Unité nationale

«L'unité et le patriotisme sont des piliers majeurs pour le peuple lorsqu'il endure des souffrances aiguës ou lorsqu'il lui faut relever des défis ambitieux de développement», a souligné le Président russe.

Et d'ajouter que «le respect à l'égard de la patrie, la loyauté à l'amitié et la résistance à toute pression extérieure sont des structures portantes de l'État russe, notre code génétique et culturel».

Lors de son discours, le Président russe a également évoqué l'histoire de cette fête d'importance instaurée pour commémorer la victoire de 1612 sur les occupants polonais.