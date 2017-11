Un avion russe Il-76 achemine 40 tonnes d’aide humanitaire au Vietnam

La Russie a envoyé au Vietnam, ravagé par le passage du typhon meurtrier Damrey, environ 40 tonnes d'aide humanitaire. La cargaison a été livrée par un avion Il-76 et comprend de grandes tentes et des produits alimentaires — du sucre, des produits laitiers, de la viande et du poisson en conserve.

Lundi, Vladimir Poutine a ordonné d' accorder une aide humanitaire et l'octroi de 5 millions de dollars au Vietnam, balayé par la pire tempête que le pays a connu depuis plusieurs dizaines d'années.

Le typhon Damrey touche la côte méridionale du Vietnam depuis samedi, faisant plus de 60 victimes, plusieurs personnes étant encore portées disparues. Environ 40.000 habitants locaux ont été évacués de la zone sinistrée et plus de 100.000 maisons restent inondées.

Le typhon #Damrey a touché le #Vietnam ces dernières heures, faisant une quinzaine de victimes selon un bilan provisoire. Photo Instagram. pic.twitter.com/0tBFUisNLS — Keraunos (@KeraunosObs) 4 ноября 2017 г.

Les autorités s'inquiètent du fait que les lacs et rivières sont saturés. La ville de Danang, qui accueille cette semaine le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), a subi quelques dégâts mineurs.