La Russie, première au monde en termes de chars et de blindés

Une trentaine de milliers de matériels de guerre livrés aux forces armées russes entre 2012 et 2017 ont permis à la Russie de se hisser au premier rang mondial en termes de nombre de chars, de véhicules de combat d’infanterie et de lance-roquettes multiples, selon le vice-ministre de la Défense, Dmitri Boulgakov.

«En cinq ans, de 2012 à 2017, plus de 25.000 nouveaux blindés et véhicules de combat, ainsi que 4.000 canons et missiles modernes ont été livrés aux forces armées, ce qui a permis à la Russie de se hisser à la première place au monde en termes de chars, de véhicules de combat d'infanterie et de lance-roquettes multiples», a dit le général Boulgakov dans un entretien au quotidien du ministère russe de la Défense, Krasnaïa zvezda, paru mercredi.

Selon Dmitri Boulgakov , «au cours de ces années, plus de 80 armes modernes ont été livrées aux forces armées».

«Il s'agit de canons et de missiles, de chars, de véhicules et de matériels logistiques. À l'heure actuelle, l'armée est approvisionnée à plus de 50% en armements et matériels de guerre modernes», a précisé le général.