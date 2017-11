L’armée russe pourra-t-elle protéger son pays? Les Russes répondent

D'après un récent sondage de VTsIOM, Centre d'étude de l'opinion publique, la majorité écrasante de la population de Russie croit que son armée est en mesure de la protéger:

«L'appréciation des capacités de combat des Forces armées russes est à peu près à son maximum: 93% des Russes estiment qu'en cas de menace réelle de la part d'autres pays, l'armée pourra nous protéger», indiquent les résultats du sondage auquel Sputnik a eu accès.

Les principales missions que l'armée devrait accomplir sont la protection des citoyens et de l'intégrité du territoire russe (43%) et l'amélioration de la capacité de combat du pays (32%). Un tiers de la population (34%) croit que la modernisation de l'armement est la plus grande réussite des forces armées en l'espace des cinq dernières années, alors que 15% des sondés considèrent plutôt l'opération en Syrie comme le plus succès important.

En cela, les sociologues pointent une dynamique positive dans l'évaluation des activités de l'armée russe cinq dernières années (88% en 207 contre 52% en 2015). Les mesures destinées à augmenter l'efficacité des capacités défensives du pays sont considérées comme s'étant améliorées ces deux ou trois ans dernières années (86%).

Seulement 2% des citoyens sondés pensent que la situation s'est détériorée et 9% n'aperçoivent aucun changement.

Les sondages nationaux VTSIOM-Sputnik ont été réalisés via des entretiens téléphoniques en octobre 2017 auprès de 1.200 personnes. La marge d'erreur statistique ne dépasse pas les 3,5%.