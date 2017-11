Sotchi se pare de sculptures insolites pour le Mondial 2018 de la FIFA

Plusieurs monuments représentant des animaux et destinés à populariser le sport ont été érigés à Sotchi, ville hôte de la Coupe du monde 2018 de la FIFA, dans le cadre du projet «Football et éternité».

Les sculptures s’inspirent d’images mythologiques et renvoient à des divinités.

Haut de deux mètres et pesant une tonne, le chien Cerbère à trois têtes protégeant le ballon du Mondial 2018 impressionne beaucoup les habitants et visiteurs de la ville. Certains internautes se demandent d’ailleurs pourquoi les sculpteurs ont érigé un monument à ce chien, qui garde l'entrée des Enfers selon la mythologie grecque.

​Mais selon les auteurs de la plupart des sculptures, les habitants de Sotchi: Vladimir et Viktoria Kirilenko, Cerbère est une mascotte mythique du Mondial.

Un autre monument créé par les peintres et sculpteurs conceptuels Kirilenko est un singe en or tenant un objet sphérique. L’idée de cette sculpture leur est venue à l’esprit, lors d’une discussion sur l’Art. Les artistes n’ont toujours pas décidé s’il s’agit d’un ballon de foot ou du globe terrestre.

​Les visiteurs de la ville de Sotchi peuvent également admirer une sculpture représentant un coq protégeant un ballon en or en forme de grenade.

​Un dieu du foot tenant un ballon qui représente la carte de la Russie, devrait «veiller sur l’équipe russe de foot afin d’améliorer ses performances», d’après les artistes Kirilenko.

Le projet «Football et éternité» comprend également une exposition de tableaux qui a déjà été présentée à New York, Rome, Moscou, Kaliningrad, Rostov-sur-le-Don, Arkhangelsk, Nijni Novgorod, Ekaterinbourg et Bratsk. Les tableaux postmodernes sont tous consacrés au ballon de foot.

D’autres monuments consacrés au Mondial seront prochainement construits à Sotchi. Les autorités envisagent notamment d’installer un monument au footballeur soviétique Nikita Simonian devant le stade Fisht de Sotchi.