Poutine définit la priorité nationale de la Russie pour le XXIe siècle

Le développement de l'Extrême-Orient est la priorité nationale de la Russie pour le XXIe siècle, a déclaré le chef d'État russe Vladimir Poutine dans son article «25e sommet de l'APEC à Danang: Ensemble pour la prospérité et le développement harmonieux».

«Pour la Russie, le développement de l'Extrême-Orient est une priorité nationale pour le XXIe siècle. Nous parlons de la création de "zones de croissance" dans la région, du développement à grande échelle des ressources naturelles et du soutien des industries de haute technologie. Sur les investissements dans le capital humain, dans l'éducation et la santé, dans la formation de centres de recherche compétitifs», a déclaré le Président Poutine.

© Sputnik. Sergei Guneev Poutine propose à la région Asie-Pacifique des vivres écologiquement purs de Russie

Selon lui, aujourd'hui, la Russie modernise activement les points d'accès maritimes et aériens de la région, en développant des routes ferroviaires transcontinentales et en construisant de nouveaux gazoducs et oléoducs.

Poutine a exprimé l'espoir que les partenaires de la Russie au sein de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) s'impliqueraient activement dans la mise en œuvre des programmes et projets en Extrême-Orient. «De plus, les participants étrangers du Forum économique oriental tenu annuellement à Vladivostok pourraient déjà être convaincus des perspectives et du réalisme de nos projets», a-t-il ajouté.

La ville de Danang accueillera les 10 et 11 novembre le 25e sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). La rencontre doit déboucher sur l'adoption d'une déclaration commune qui donnera une évaluation à la situation économique dans la région et dans le monde, reflètera les visions concertées des économies de l'APEC sur la solution des problèmes qui se posent à l'étape actuelle de développement et tracera les démarches à faire.