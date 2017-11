Un sénateur russe propose de priver d’accréditation les médias US «les plus antirusses»

Alekseï Pouchkov, président de la commission de la politique médiatique au Conseil de la Fédération (chambre haute du Parlement russe), a proposé une manière de sanctionner les médias américains «les plus antirusses» en réponse à la pression exercée par Washington sur des médias russes.

«J'estime qu'en qualité de mesures préventives, il est nécessaire de priver les médias américains les plus antirusses travaillant en Russie de la possibilité d'obtenir des interviews des représentants des structures étatiques, de leur poser des questions pendant les conférences de presse et de recevoir une accréditation, auprès de ces structures», a-t-il annoncé lors d'une réunion de la commission.

Il a souligné que le taux de pression sur RT aux États-Unis était à son comble.

«Je pense que nos interlocuteurs américains doivent savoir que la Russie répondra d'une façon adéquate à l'évincement de nos médias», a-t-il précisé.

Une éventuelle raison du blocage de la publicité de RT et de Sputnik sur Twitter

Ces derniers temps, Washington tente de compliquer au maximum le travail de la chaîne RT America et du portail internet Sputnik , en exigeant qu'ils soient enregistrés aux États-Unis comme agents étrangers et en faisant faire une enquête par le Congrès sur la soi-disant influence sur les élections américaines via les réseaux sociaux. Selon la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonian, aucune pression n'est exercée aussi intensément sur RT dans aucun autre pays.

Les autorités russes ont exprimé leur soutien à la chaîne de télévision RT déclarant que des médias américains pourraient être frappés de mesures similaires.