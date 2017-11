Poutine et Trump, de quoi parleront-ils au Vietnam vendredi?

La prochaine rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump offre une bonne occasion de confronter les points de vue sur les problèmes les plus brûlants de l’ordre du jour international, estime le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

«En ce qui concerne le contenu de la rencontre, il n'y a pas d'ordre du jour concerté… En tout état de cause, en marge du sommet [de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique à Da Nang, ndlr] les deux Présidents auront plusieurs opportunités de s'entretenir, s'ils le trouvent nécessaire. Ce sera, certes, une bonne occasion pour procéder à un échange d'opinions sur les questions les plus brûlantes, aussi bien internationales que bilatérales. Pour l'heure, je ne voudrais pas entrer dans les détails», a déclaré Dmitri Peskov aux journalistes.

Il a ajouté que les services compétents continuaient de discuter de l'heure, l'endroit et le format de la rencontre.

«Nous espérons que dans un proche avenir ces discussions prendront fin et que nous pourrons vous informer d'une manière appropriée», a-t-il précisé.

Pour ce qui est de l'appel du Président américain à la Russie de travailler ensemble pour régler la situation nord-coréenne, Dmitri Peskov a signalé qu'il répondait à la position de Moscou sur l'importance des efforts conjugués.

«Le Président Poutine a évoqué à maintes reprises la nécessité d'une coopération étroite de toutes les parties intéressées dans l'intérêt d'un règlement de la crise nord-coréenne. Sur ce plan, l'appel à coopérer et à agir de concert pour résoudre ce problème énoncé par le Président américain semble répondre à la position cohérente et largement connue de notre Président», a relevé Dmitri Peskov répondant à la question de savoir si la vision de Washington d'un règlement conjoint de la crise coïncidait avec l'opinion de Moscou.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le conseiller du Président russe Youri Ouchakov a annoncé que la rencontre entre les dirigeants russe et américain Vladimir Poutine et Donald Trump aurait lieu vendredi lors du sommet de l' APEC au Vietnam

«Le 10 novembre», a-t-il indiqué en réponse à la question des journalistes.