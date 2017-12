Poutine a joué au hockey près des murs du Kremlin (vidéo)

Le chef d'État russe a participé vendredi soir à un match de hockey de la Ligue nocturne de hockey. La partie a eu lieu sur la Place Rouge, près des murs du Kremlin.

Путин и Дюмин сыграли с легендами в хоккей на Красной площади https://t.co/nSozY5nDFg pic.twitter.com/gt2b9HOcbL — Тула-Спорт (@tula_sport) 23 декабря 2017 г.​

Aux côtés du dirigeant russe jouait également le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, ainsi que le champion olympique Viacheslav Fetisov.

Il y a quelques années, Vladimir Poutine a créé la Ligue nocturne de hockey, qui rassemble tous les amateurs de ce sport qui se réunissent pour jouer essentiellement le soir après avoir fini leur travail. Avec le soutien et la participation de célèbres joueur de hockey russes, l'organisation systématique de différents tournois est devenue possible d'abord dans certaines régions et ensuite au niveau national.

Пока мы спали, президент Владимир Путин играл в хоккей у стен Кремля. pic.twitter.com/0UGI28CtcA — Москва 24 (@infomoscow24) 23 декабря 2017 г.​

Le premier match de la Ligue nocturne de hockey a eu lieu le 7 mai 2012 au palais des sports Khodynskoe Pole (Champs de Khodynka, ndlr) à Moscou. Vladimir Poutine y a alors participé bien que ce ne fut que quelques heures après son sa prise de fonctions au Kremlin.