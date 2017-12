Une course de milliers de pères Noël à Saint-Pétersbourg (vidéo)

Une course traditionnelle de pères Noël s'est déroulée à Saint-Pétersbourg.

L'âge des participants n'était pas un problème: tous ceux qui étaient âgés de 4 à 80 ans pouvaient prendre part à la course. Les adultes devaient parcourir une distance de 2,5 kilomètres, alors que les enfants devaient en traverser une d'un kilomètre. Tous ceux qui s'étaient présentés sans un costume de père Noël ont eu le droit à des déguisements spéciaux distribués par les organisateurs.

Auparavant, les organisateurs ont annoncé que parmi les volontaires se trouvaient non seulement des habitants de Saint-Pétersbourg et d'autres villes russes, mais également des personnes venues d'Allemagne, du Japon, de France, du Royaume-Uni, d'Italie, du Brésil, du Canada, de Finlande, de Turquie et d'Autriche, ainsi que de Biélorusse, du Kazakhstan et d'Ukraine.