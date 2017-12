«Un éclair puis le noir»: des témoins racontent l’explosion à St-Pétersbourg

«J'ai vu tout d'abord un éclair bleu, puis c'était le noir complet, un tas de fumée… Je ne peux pas dire à quelle distance j'ai été rejetée. L'onde de choc a été importante. J'ai une lèvre coupée, le chirurgien en a retiré de petits fragments métalliques», raconte Inna Kobeleva. Elle se trouvait à trois ou quatre mètres de la consigne dans laquelle avait été placé l'engin explosif.

«J'ai eu l'impression que la caisse avait explosé. J'ouvre les yeux, tout est noir, on sent une odeur de brûlé, la poussière flotte dans l'air. L'explosion a été assourdissante. […] Mon fils s'est mis à éteindre le feu qui avait pris à mon manteau», déclare Alla Evguenievna.

Une habitante de Saint-Pétersbourg parlait au téléphone avec son amie qui se trouvait dans le supermarché lorsque la déflagration a retenti. «Elle m'a dit qu'elle était à la caisse, une forte explosion a retenti, les portes ont été défoncées, elle a été abasourdie. On criait qu'il y avait plusieurs personnes coincées à l'intérieur, elle essayait de les aider», ajoute Ksenia.

​D'autres visiteurs ont pris le son de l'explosion pour celui d'un feu d'artifice. «Nous étions à la maison, on a entendu un Boom! et on a cru que c'était un feu d'artifice. Au bout de trois minutes, on entendait une sirène. […] Le carrefour a été bouclé», raconte Anastassia.

Treize blessés ont été hospitalisés suite à l'explosion, dont huit restent encore à l'hôpital, selon les autorités. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Une bombe artisanale bourrée de morceaux de métal serait à l'origine de l'explosion.