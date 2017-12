Poutine qualifie d’acte terroriste l’explosion à Saint-Pétersbourg

Vladimir Poutine a commenté l’explosion d’une bombe artisanale déposée à la consigne d’un supermarché de Saint-Pétersbourg, et qui a fait au moins 10 blessés.

«Hier, un acte terroriste a été commis à Saint-Pétersbourg», a déclaré M. Poutine, au début de la cérémonie de remise des décorations aux militaires russes ayant participé à l'opération russe en Syrie.

M.Poutine a également précisé qu'il avait adressé des consignes particulières à ce sujet au directeur du Service fédéral de sécurité (FSB), Alexandre Bortnikov.

«J'ai donné hier un ordre au directeur du Service fédéral de sécurité concernant le travail avec ces bandits. Lors de leur capture, on doit agir dans le cadre de la loi et uniquement dans le cadre de la loi. Mais, s'il y a une menace à la vie et à la santé de nos effectifs, de nos officiers, il faut agir résolument, ne capturer personne, éliminer les bandits sur place», a-t-il déclaré.

Une explosion a retenti mercredi soir dans un supermarché à Saint-Pétersbourg, faisant au moins 13 blessés. Une bombe artisanale bourrée de morceaux de métal avait été placée dans un casier de consigne du magasin, selon les premiers éléments de l'enquête. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre.

Treize blessés ont été hospitalisés suite à l'explosion, dont huit restent encore à l'hôpital, selon les autorités.