Moscou se prononce sur le destin ultérieur de son consulat général à San Francisco

Les mesures adoptées par l'administration américaine et visant à saisir les biens diplomatiques russes sont inacceptables, a lancé l'ambassadeur russe à Washington, Anatoli Antonov.

«Nous nous opposons catégoriquement à une telle approche (…). Nous nous sommes battus et continuons à nous battre pour une restitution de ces bâtiments, saisis illégalement par les autorités américaines. Nous insisterons sur le fait que le consulat général à San Francisco relancera son travail», a souligné le diplomate dans une interview accordée à la chaîne RTVI.

© AP Photo/ Eric Risberg La Russie se réserve le droit de réagir à l’irruption d’agents US dans son consulat

Le consulat général russe à San Francisco et les représentations commerciales à Washington et New York ont été fermés début septembre sur demande des autorités américaines.

Selon le vice-chef de la diplomatie russe, Sergueï Riabkov, Moscou a prévenu Washington qu'il pourrait riposter aux démarches provocatrices à l'égard de ses bâtiments diplomatiques aux États-Unis.

Le ministère russe des Affaires étrangères a remis une note de protestation à l'ambassade des États-Unis à Moscou concernant les actions entreprises dans les archives de sa mission diplomatique à San Francisco. Selon la partie russe, des documents ont été examinés et déplacés sans le consentement des diplomates russes.