Entre Poutine et Lavrov soit dit... ce que le premier a appris au second

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a fait savoir dans une interview accordée à la chaîne de télévision russe NTV que c'est Vladimir Poutine qui lui avait appris à garder une expression grave en prononçant la phrase «les partenaires occidentaux», dont ceux avec qu'il n'est pas possible de négocier.

«Bien entendu, nous apprenons tous du Président», a confié Sergueï Lavrov.

Et de poursuivre:

«Il [le Président, ndlr] utilise également cette phrase. Je crois que tous ceux avec qui nous discutons sont nos partenaires. Sauf qu'il y a des partenaires avec qu'il est possible de négocier et d'autres avec qui il n'est pas possible de le faire. Il y en a de plus en plus en Occident.»

Le chef de la Diplomatie russe a rappelé au journaliste le dicton russe: «avec de tels amis on n'a pas besoin d'ennemis».