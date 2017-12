Les vœux de Vladimir Poutine pour l’année 2018

Comme chaque année, Vladimir Poutine a adressé ses vœux du Nouvel an à la population russe. Dans son message, il a souhaité aux Russes le succès, la prospérité et des changements en mieux. Sputnik publie le texte intégral du message présidentiel.

«Chers amis!

L'année 2018 frappe à la porte! Certes, nous fêtons le changement d'année tous les ans. Mais, tous les ans, cette fête est pour nous nouvelle, chaleureuse et attendue. Nous sommes persuadés que tout ce que nous souhaitons en ces instants et tous nos espoirs se réaliseront.

Le réveillon du Nouvel an est d'abord pour nous une fête familiale. Nous la fêtons aujourd'hui comme nous la fêtions dans notre enfance: avec des cadeaux et des surprises, dans une atmosphère particulièrement chaleureuse, dans l'attente de changements importants.Inévitablement, ils se produiront dans nos vies, si chacun d'entre nous pense à ses parents, prend soin d'eux, profite de chaque minute passée avec eux; si nous comprenons mieux nos enfants, leurs rêves et leurs aspirations; si nous soutenons ceux qui se trouvent près de nous et qui ont besoin de notre aide et de notre générosité spirituelle.

Savoir aider son prochain, faire preuve de sensibilité, faire le bien donnent à nos vies le véritable sens de l'humanité. Où que nous nous trouvions en ce moment, en famille autour de la table du Réveillon, en compagnie de nos amis, dans les rues illuminées de décorations, nous sommes tous unis par l'atmosphère qui entoure l'arrivée du Nouvel an. Les technologies modernes nous permettent de partager notre joie avec ceux qui nous sont chers et qui se trouvent peut-être à des centaines ou des milliers de kilomètres de nous.

Comme chaque année, mes pensées et mes vœux vont d'abord à ceux qui, en ce moment, travaillent, remplissent leurs obligations militaires et professionnelles, à ceux qui sont de garde dans les hôpitaux, à ceux qui sont aux commandes d'avions, à ceux qui conduisent des trains. Nous sommes ensemble durant cette merveilleuse nuit du Nouvel an comme nous sommes ensemble le reste de l'année dans nos occupations quotidiennes.

La cohésion qui nous unit, l'amitié qui nous anime, l'amour désintéressé que nous portons à la Russie décuplent les forces qui nous permettront de réaliser des actions dignes et d'atteindre de très grands objectifs.

Je veux tous vous remercier sincèrement de la foi que vous avez en vous-mêmes et en notre pays, de votre travail et des résultats que vous obtenez. J'espère que la confiance et la compréhension mutuelle régneront toujours entre nous.

Il ne reste plus que quelques secondes avant que ne sonnent les douze coups de minuit. Il est temps d'échanger nos vœux, de nous pardonner nos erreurs et nos offenses, de nous donner des marques d'affection et de réchauffer nos proches de notre attention et de notre sollicitude. Que cette nouvelle année apporte des changements positifs à chacun de nous et dans chacune de nos familles. Qu'en cette nouvelle année, que chacun soit en bonne santé, que naissent des enfants qui feront notre joie.

Je vous souhaite sincèrement à tous succès et bonheur! Que notre grande Russie, tant aimée et unique, connaisse la paix et la prospérité!

Beaucoup de bonheur à tous! Bonne et heureuse année 2018!»