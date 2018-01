Russie: plus de 60 tirs de missiles détectés en 2017

En 2017, plus de 60 tirs de missiles balistiques et de lanceurs russes et étrangers ont été détectés par le système d’alerte avancée et des systèmes spécialisés de contrôle de l’espace et de défense antiaérienne des Forces aérospatiales russes, selon le département de l’information du ministère russe de la Défense.

Faisant état de la détection de plus de 60 tirs de missiles et de lanceurs russes et étrangers par le système d'alerte avancée, le communiqué de la Défense signale que le principal élément de ce système basé au sol sont les radars nouvelle génération Voronej.

À l'heure actuelle, sept nouveaux radars Voronej sont opérationnels dans les régions de Leningrad, de Kaliningrad, d'Irkoutsk et d'Orenbourg et dans les territoires de Krasnodar, de Krasnoïarsk et de l'Altaï. De nouveaux radars sont construits dans la région de Mourmansk et dans la République des Komis.

«Le poste de commandement de l'élément spatial du système d'alerte a été complètement modernisé. Les spécialistes des troupes spatiales des Forces aérospatiales testent deux appareils spatiaux du groupe orbital du Système spatial uni qui sera la base de l'élément spatial du système d'alerte avancée et permettra de diminuer sensiblement le temps de détection des tirs de missiles balistiques et d'augmenter la fiabilité de l'information sur les menaces fournie aux dirigeants politiques et militaires», souligne le communiqué.