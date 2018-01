Ce que Poutine pense de ses rivaux à la présidentielle de 2018

Le Président russe a estimé qu'un grand nombre de candidats à la présidence en Russie était tout à fait positif et normal, alors que les États-Unis ont «gaffé» en critiquant la non admission de l'opposant russe Alexeï Navalny en divulguant qui ils soutenaient.

Vladimir Poutine a salué le grand nombre de candidats à la présidentielle russe prévue pour mars, mais a souligné que la campagne électorale devait se dérouler conformément à la loi.

«Je crois que c'est normal et bon», a répondu le dirigeant à la question de savoir son attitude envers les candidats en pléthore. «Cette période [électorale, ndlr] est bonne parce qu'elle permet aux gens de s'exprimer, d'évoquer les problèmes du pays, des chemins de solutions que divers personnes proposent», a-t-il poursuivi, intervenant lors d'une rencontre avec les rédacteurs en chef des médias russes.

M.Poutine a d'ailleurs abordé les critiques américaines envers la non admission de l'opposant Alexeï Navalny:

«Il n'est pas le seul qui n'a pas été autorisé [à participer à l'élection présidentielle en Russie, ndlr], pour une raison quelconque, les autres ne sont pas mentionnés [aux USA, ndlr]. Ce qui atteste manifestement des préférences de l'administration américaine et des dirigeants d'autres pays, cela dévoile qui ils souhaiteraient faire avancer sur l'échiquier politique russe et qui ils voudraient voir aux commandes du pays.»

© Sputnik. Evgeny Biyatov Présidentielle 2018: Vladimir Poutine autorisé à lancer sa campagne électorale

«Ici, ils ont gaffé, ils auraient dû ne rien dire», a ajouté le Président russe. «Globalement, le point le plus important ne porte pas sur ceux qui ont été admis ou non admis, car c'est naturel. L'important c'est que nous, à l'intérieur du pays, comprenions et suivions strictement la loi. Que nous nous rendions compte que la violation de la loi, peu importe de qui cela provient, est inacceptable, y compris pendant la campagne électorale».

Vladimir Poutine avait déclaré qu'il se présenterait comme candidat indépendant à l'élection prévue pour le 18 mars 2018 lors de sa grande conférence de presse en décembre. Le 25 décembre, la Commission centrale électorale a refusé d'inscrire Alexeï Navalny dans la liste des candidats étant donné son casier judiciaire.