Sanglante bagarre dans une école russe: les images du lieu du drame

Deux adolescents se sont affrontés dans une bagarre à l’arme blanche dans une école de la ville russe de Perm, et ont porté des coups de couteau aux élèves et aux professeurs qui cherchaient à les séparer… Quinze personnes ont reçu des blessures.

Des images montrant la cour et le bâtiment de l'école russe où s'est produite ce matin une sanglante bagarre au couteau ont été diffusées vers midi. Les services d'urgence déployés sur les lieux ainsi que des agents de police accompagnant un individu blessé jusqu'à la voiture des médecins d'urgence sont nettement visibles sur la séquence.

Quatorze élèves et un professeur ont été blessés lorsqu'une rixe au couteau a éclaté ce matin entre deux mineurs, l'un actuel élève et l'autre ancien, dans une école de la ville de Perm (Oural). Des personnes ont été blessées quand elles se sont interposés pour séparer les auteurs de la bagarre. Un professeur et un élève sont actuellement dans un état grave, 12 autres ont été hospitalisés.

Les suspects ont été interpellés, une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Au total, 743 personnes, respectivement 698 élèves et 45 adultes se trouvaient à l'école au moment de l'attaque survenue le jour de la rentrée après les vacances du Nouvel An.