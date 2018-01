Les détails de l'attaque contre une école en Sibérie orientale révélés

Une source proche du gouvernement de Bouriatie (république russe en Sibérie orientale) a confié à Sputnik que l'attaque contre une école d'Oulan-Oude, la capitale de la république, a été organisée par trois jeunes hommes.

Selon la source, ils se sont introduits dans le bâtiment en se faisant passer pour des élèves, ont ouvert la porte d'une salle de classe où se tenait un cours et ont jeté un cocktail Molotov à l'intérieur. Ils se sont ensuite mis à donner des coups aux élèves qui en sortaient.

«À l'intérieur de l'école, ils ont mis des masques, ont ouvert la porte d'une salle de classe et ont mis le feu. Quand les enfants et l'enseignant se sont précipités dehors, ils les attendaient à la sortie et les frappaient. On ignore encore avec quelle arme. Le professeur et trois élèves ont été blessés. Ils sont tous hospitalisés et soignés», a signalé l'interlocuteur de Sputnik.

Le service de presse du gouvernement républicain vient de confirmer que l'attaque contre une école d'Oulan-Oude avait été menée par trois jeunes hommes, dont deux sont actuellement recherchés.

«Selon des informations préliminaires, quatre blessés, dont trois élèves, ont été hospitalisés. En outre, un assaillant, pas encore identifié, s'est blessé lors de l'arrestation et a été conduit à l'hôpital par la police. Les deux autres assaillants sont actuellement recherchés», selon un communiqué du gouvernement bouriate.