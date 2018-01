Mondial 2018: des ateliers sur la culture des pays qualifiés organisés à Volgograd

Quatre matchs du Mondial 2018 se dérouleront au stade Volgograd Arena pouvant accueillir 45.000 personnes: Tunisie-Angleterre (18 juin), Nigeria-Islande (22 juin), Arabie saoudite-Égypte (25 juin) et Japon-Pologne (28 juin).

«Le fait que le premier atelier de notre série pour les guides soit consacré à la culture du Japon ne signifie pas que nous avons des préférences. C'est qu'il y a une exposition sur les contes et les légendes du Japon qui se déroule actuellement au musée régional et le musée a accepté de parler à nos guides de l'histoire de la culture du pays du Soleil levant. Dans les mois à venir, nous organiserons des ateliers similaires qui seront consacrés à des particularités culturelles des huit pays dont les équipes nationales de football joueront à Volgograd», a expliqué Denis Timakine, directeur adjoint de l'Agence du développement du tourisme et des projets socio-culturels de la région de Volgograd.

Il n'y a que les guides certifiés qui seront autorisés à travailler avec les touristes étrangers pendant le Mondial 2018, a-t-il précisé. Plus d'une centaine de guides certifiés ont été formés dans la région. Ils travailleront en tandem avec des interprètes. «Nous disposons d'interprètes de l'anglais qui est une des langues internationales. En outre, de nombreux groupes organisés de supporters viendront accompagnés de leurs propres interprètes», a noté M.Timakine.

Le deuxième atelier de la série sera consacré à la culture d'un des pays d'Afrique attendu à Volgograd pour le Mondial 2018. Cet atelier aura lieu à la mi-février.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg.