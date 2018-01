Une méga-émeraude extraite dans l’Oural (photos)

Une pierre de 1,6 kilo a été découverte lors de travaux dans le plus grand gisement d’émeraudes d’Europe, situé dans l‘Oural russe. Une telle trouvaille n’arriverait qu’une fois par décennie.

Une émeraude de 1,6 kilo a été découverte dans la mine de Malychev (Oural), appartenant à la holding Rostec. Selon des spécialistes, il s'agit d'une trouvaille qui n'arrive qu'une fois par décennie.

​Ce silicate exceptionnel a été repéré à temps dans une veine de la mine, ce qui a permis de ne pas le détériorer, qui sinon aurait pu être détruit lors des travaux.

La prime d'émeraude semi-transparente de couleur vert clair n'a pas encore reçu de nom. Son prix est estimé pour l'instant à environ 58.000 euros.

На Урале нашли самый большой за последние 10 лет изумруд. Он весит 1,6 кг и стоит около 4 миллионов рублей. Двум шахтерам выплатили премию в размере 250 тысяч рублейhttps://t.co/9kvNzk0vuD pic.twitter.com/j3Waa6jJUM — Обозреватель: Россия (@obzorRUSS) 29 января 2018 г.

​Le gisement Malychev est le plus grand gisement d'émeraudes en Europe et le seul en Russie. L'entreprise produit quotidiennement jusqu'à 1,5 kilo d'émeraudes, 30 kilos de béryls et 100 grammes d'alexandrites.