Quand un appli pour les sportifs permet de détecter des bases US… Kremlin réagit

«Nous n'avons pas d'information à propos de nos militaires. Nous avons lu les informations des médias sur les militaires américains. En ce qui concerne les nôtres, nous ne l'avons pas étudié en profondeur en raison d'un ordre du jour assez tendu», a déclaré Dmitri Peskov à Sputnik.

Il a ainsi commenté les informations sur la publication sur Global Heat Maps des données sur les bases militaires américaines révélées suite à l'utilisation du fitness-tracker Strava.

«Le fait que l'utilisation des technologies de l'informatique en nuage dans diverses applications liées à la vie quotidienne, à la santé, au fitness, etc., rend, sans aucun doute, la vie de toute personne, on ne peut plus transparente. C'est évident», a signalé M.Peskov ajoutant que la Russie en tenait compte.

Les médias américains avaient précédemment annoncé que l'application mobile Strava utilisée pour enregistrer des activités sportives via GPS permettait de détecter des bases militaires de par le monde sans que les militaires ne s'imaginent dévoiler une information secrète pendant leurs joggings.