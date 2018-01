Poutine se dit «vexé» de ne pas être sur la liste du «Rapport du Kremlin»

Le Président russe Vladimir Poutine, qui entend briguer un nouveau mandat en mars prochain, a commenté mardi la publication par les États-Unis d'un «Rapport du Kremlin» où sont mentionnés presque tous les dirigeants et grands hommes d'affaires russes.

«С'est vexant» ne de pas y figurer, a plaisanté M.Poutine lors d'une réunion à Moscou.

Le département du Trésor des États-Unis a publié le «Rapport du Kremlin», une liste de 114 personnalités politiques et 96 hommes d'affaires russes. Le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov et le premier-ministre russes Dmitri Medvedev figurent notamment sur la liste. La liste ne signifie pas que des sanctions ont été imposées contre ces personnes, mais qu'elles pourraient l'être à l'avenir. Un certain nombre de personnes sur cette liste sont déjà exposées aux sanctions américaines.

Moscou estime que la publication du «rapport du Kremlin» serait une tentative directe et évidente d'influencer le processus électoral en Russie, a déclaré lundi Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.

Détails à suivre