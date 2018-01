Netanyahu ému par le cadeau de Poutine

Lundi 29 janvier Vladimir Poutine a rencontré Benjamin Netanyahu pour discuter du conflit syrien et du rôle de l'Iran au Proche-Orient. Les pourparlers ont également porté sur les relations bilatérales et des «problèmes régionaux et internationaux d'actualité». À l'issue de la rencontre, le Président russe a offert au Premier ministre israélien une lettre écrite par Oscar Schindler à son épouse. Membre du parti nazi, il a sauvé plus de 1.000 Juifs les faisant travailler dans ses usines polonaises et tchèques

«À l'issue d'une rencontre en tête-à-tête, le Président Poutine a remis un cadeau au Premier ministre Netanyahu, l'original de la lettre d'Oscar Schindler à son épouse. Le Premier ministre a été très touché par ce cadeau fait à l'occasion de la Journée internationale de la mémoire de l'Holocauste», a déclaré la porte-parole du Premier ministre, Anna Jonathan-Leus.

Elle a ajouté que le Premier ministre avait l'intention de remettre ce cadeau au mémorial d'Yad Vashem, construit en mémoire des victimes juives de l'Holocauste près de Jérusalem.

Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu ont participé à des événements commémoratifs organisés au Musée juif de Moscou à l'occasion du 75e anniversaire de l'insurrection dans le camp de concentration de Sobibor en Pologne.

«Je suis convaincu que les hommes politiques et les personnalités religieuses et publiques doivent faire tout leur possible pour conserver au 21e siècle la mémoire de l'histoire et empêcher les mauvaises herbes de l'idéologie nationaliste de pousser, quelle que soit la forme qu'elle prenne: antisémitisme, russophobie ou toute autre phobie basée sur la haine», a dit le Président russe à propos de cette triste date.

Benjamin Netanyahu a assuré qu'Israël n'oubliera jamais le rôle de l'Union Soviétique dans la victoire sur le nazisme.