Armée russe: adieu, la Kalach

L’ère de la fameuse Kalachnikov classique touche à sa fin dans l’armée russe. Le ministère russe de la Défense a décidé de doter, désormais, les forces armées de fusils d’assaut AK-12 et AK-15 du groupe Kalachanikov et AEK-971 et AEK-973 de l’usine Degtiarev, annonce le journal officiel du ministère Krasnaïa zvezda.