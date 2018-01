La Russie met au point un nouveau système anti-aérien automoteur (photos)

Le prototype du 2C38, complexe anti-aérien automoteur russe, a été présenté par l'entreprise publique Uralvagonzavod au président du collège de la commission militaro-industrielle de la Russie, Oleg Bochkaryov.

Le système 2S38 est fabriqué sur la base du véhicule de combat d'infanterie BMP-3. Il est conçu pour des cibles aériennes telles que des drones, des missiles de croisière, des missiles air-sol, des appareils de l'aviation tactique et des hélicoptères d'attaque. Il est capable d'abattre les projectiles de lance-roquettes multiples et de détruire des cibles au sol et en mer.

Ce complexe anti-aérien est équipé d'un canon automatique de 57 mm et d'un système de détection et de visée optoélectronique qui permet d'effectuer des observations panoramiques à 360 degrés.

Pour la première fois, le concept du 2S38 avait été présenté lors du forum Armée-2017 en août dernier.