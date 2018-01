Conte hivernal: les Moscovites se réveillent au royaume des neiges (photos)

Après un début d’hiver inhabituellement tiède et sans précipitations – il n’y pas eu de neige ni le Jour de l’an, ni à Noël -, la plupart des Moscovites ont été ravis de découvrir au matin du 31 janvier leur ville transformée en un véritable royaume hivernal et les clichés de paysages enneigés ont vite envahi les réseaux sociaux.

Pour apprendre que d’épaisses couches de neige avaient recouvert ce mercredi la région de Moscou, il n’était point nécessaire de regarder par la fenêtre: il suffisait d’ouvrir soit Facebook soit Instagram pour le constater. Enchantés par la splendeur des paysages, les habitants de la capitale et les touristes se sont empressés d’immortaliser cette beauté éphémère.

Публикация от ⭕️ne L⭕️ve (@andreeva_yulianna) Янв 31, 2018 at 5:00 PST

Les précipitations ont commencé à tomber dans la journée de mardi, mais c’est durant la nuit que la neige s’est accumulée sur les branches des arbres, sur les monuments et les toitures, couvrant la ville d’un lourd manteau blanc.

Comme l’a précisé la météo, la couche de neige a augmenté de plus de 15 centimètres, pour s’élever par endroits à 39 centimètre.

Et ce n’est point la fin. Bien que les précipitations doivent cesser d’ici à demain, des chutes de neige particulièrement abondantes sont attendues à la fin de la semaine.

Mais pendant que la plupart des citadins s’émerveillaient de l’arrivée du « véritable » hiver ou du « plus beau » jour de la saison, le temps a paru moins agréable aux automobilistes qui ont été contraints d’abord de s’armer de leur pelle avant de partir à la recherche de leur véhicule, puis de passer des heures dans des embouteillages.

Публикация от Олеся Курдюкова (@olesya80k) Янв 30, 2018 at 9:08 PST

D’ailleurs, près de 700 accidents de la route ont été enregistrés en 24 heures et la neige n’y est pas pour rien.

Le temps n’a pas non plus été une bonne nouvelle pour les services communaux – quelque 13.800 unités de véhicules spécialisés, dont 4.500 camions-bennes, et 60.000 employés ont été envoyés dehors pour lutter contre la neige.