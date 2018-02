Poutine appelle la jeunesse russe à être à la hauteur de ses ancêtres

Lors d'une rencontre avec des jeunes à Volgograd (ancien Stalingrad), le Président russe leur a rappelé la nécessité d'être digne de la mémoire de leurs ancêtres qui, il y a 75 ans, ont vaincu les nazis dans l'une des batailles les plus décisives de la Seconde Guerre mondiale.

«Non seulement nous devons admirer ce que nos ancêtres ont fait […], mais nous devons, si nous voulons être à leur niveau, obtenir nos propres résultats, nos propres victoires, et nous devons aspirer à les atteindre à tout prix, en surmontant les obstacles qui sont devant nous», a déclaré le Président avant d'ajouter que ces obstacles étaient «toujours nombreux».

Le chef d'État a également souligné l'importance de la mémoire historique pour l'avenir de la Russie.

«Nous n'arrêterons pas d'en parler et nous parlerons de ce que nos ancêtres ont fait ici à Stalingrad et pendant d'autres batailles héroïques. C'est très important, c'est un fondement sur lequel repose notre pays», a ajouté Vladimir Poutine.

La bataille de Stalingrad, qui a débuté le 17 juillet 1942 et s'est terminée le 2 février 1943, a opposé les troupes soviétiques à celles du Troisième Reich et emporté la vie de près d'un million et demi de personnes, ce qui en fait une des batailles les plus meurtrières de l'Histoire. Elle a marqué un tournant dans la Seconde Guerre mondiale.