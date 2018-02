Le visage de Moscou en plein blizzard record (photos, vidéos)

L'hiver lance une offensive sur tous les fronts à Moscou. Une forte tempête de neige a frappé la région de la capitale russe, provoquant d'importants embouteillages, bloquant les aéroports, faisant tomber des dizaines d’arbres et blessant des passants.

Un grand coup de froid et de fortes tempêtes de neige s'annoncent dès dimanche et toute la semaine prochaine dans la région centrale de Russie. Même si les températures actuelles dans la région centrale atteignent à peine 0°C, de telles chutes de neige record se produisent une fois par siècle, déclarent les autorités de la capitale russe.

"К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже." Сергей Собянин Москва #снегопад pic.twitter.com/fINAnmM3Au — Дмитрий (@petrdim) 4 февраля 2018 г.

Сильнейший снегопад обрушился на Шатуру



Сильнейший снегопад обрушился сегодня на Подмосковный регион. Не в стороне от стихии оказалась и Шатура, у нас выпало более 26 см осадков. Если основные дороги еще расчищены и по ним можно спокойно ехать, то вот мелкие улочки и особенно… pic.twitter.com/dCYQkicg6l — Шатура Хлам (@shatura_hlam) 4 февраля 2018 г.

Les résidents de la ville ont du mal à traverser les rues enneigées. La tempête de neige ainsi que les vents violents ont provoqué non seulement des embouteillages dans l'ensemble de la ville, mais ils ont aussi couché plus de 370 arbres!

Sur son compte Twitter, le maire de Moscou Sergueï Sobianine a rapporté que le mauvais temps avait blessé cinq personnes. De plus, une personne a été tuée lors de la chute d'un arbre.

«Aujourd'hui, il semble que la situation sera encore pire: on s'attend à de fortes chutes de neige et à un vent avec des rafales allant jusqu'à 20 mètres par seconde. Il faut aussi se tenir à l'écart des arbres et des câbles électriques», a écrit le maire de la capitale.

Par ailleurs, le nombre de vols retardés dans les aéroports de Moscou depuis samedi a dépassé 130, tandis qu'au moins 16 autres ont été annulés.

Les services municipaux ont mobilisé des équipements de nettoyage pour combattre cette «neige-apocalypse». Les autorités recommandent d'éviter les longues promenades dans la ville et ses environs, ainsi que de planifier à l'avance des trajets sûrs afin d'éviter tout risque.