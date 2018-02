Les premiers pays-importateurs de voitures présidentielles russes définis

«L'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, principalement les Émirats arabes unis et "en particulier la Chine" ont été choisis comme les marchés étrangers cibles». Forbes lève le voile sur les premières exportations de voitures présidentielles russes haut de gamme Kortezh (Cortège).

Actuellement, il n'y a que trois pays (les États-Unis, le Japon et la Chine) dans le monde qui produisent des limousines gouvernementales spéciales. Cependant, la création de la voiture russe haut de gamme Kortezh (Cortège), destinée à l'élite dirigeante russe, permettra à la Russie de «reprendre son adhésion dans ce club privilégié», lit-on dans Forbes.

Ainsi, les véhicules sont conçus non seulement pour le transport et l'escorte des hauts fonctionnaires de l'État, mais également pour être commercialisés, a souligné dans une interview au média Denis Mantourov, ministre russe de l'Industrie et du Commerce.

Le projet Kortezh comprend quatre voitures différentes: limousine, berline premium, monospace et crossover.

Fin 2018 — début 2019, les berlines et les limousines feront leur entrée sur le marché. Les voitures seront vendues directement aux clients et par l'intermédiaire de concessionnaires.

«L'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, principalement les Émirats arabes unis et "en particulier la Chine" ont été choisis comme les marchés étrangers cibles. "Peut-être aussi l'un des centres européens associés à la consommation de biens et services de luxe"», a souligné Elena Tarasenko, chef du service des relations publiques de Sollers, entreprise chargée de la production des voitures.

Denis Mantourov a en outre ajouté que les principaux concurrents de la Kortezh étaient les modèles haut de gamme Rolls-Royce ou Bentley, qui sont notamment exportés vers la Chine.