Pont de Crimée: début de la construction des travées de la section ferroviaire

Les constructeurs du pont de Crimée ont commencé à installer les travées de la section ferroviaire entre l’île de Touzla et la voie navigable du détroit de Kertch, selon le centre d’information «Pont de Crimée».

Le centre d'information «Pont de Crimée» a fourni des détails sur l'évolution des travaux d'édification des travées.

«Les travées s'alignent parallèlement dans deux directions au-dessus de la mer. Une ligne est construite pour les trains allant vers la Crimée et une autre, dans la direction opposée, vers la péninsule de Taman. Chaque travée est soutenue par plusieurs vérins (de deux à quatre) d'une puissance de 500 à 1.000 tonnes», explique le centre d'information, citant Dmitri Petoukhov, un responsable du chantier.

Les constructions sont assemblées sur l'île de Touzla et sont déplacées à l'aide de vérins sur des dispositifs de roulement vers les piles du pont déjà construites. La vitesse de déplacement est d'environ 45 mm par minute. Au total, il faudra assembler et monter 30 travées.

Une travée ferroviaire pèse 580 tonnes. Elle est composée de plus de 40 éléments soudés et boulonnés. Les travées sont installées sur des piles situées à une distance de 65 mètres. 6 km de constructions métalliques ferroviaires, pesant plus de 60.000 tonnes au total, seront posées sur 64 piles au-dessus du détroit de Kertch. Les travaux se poursuivront tout au long de l'année 2018.

© Photo. www.most.life Début de la construction des travées de la section ferroviaire

L'ambitieux projet de construction du pont du détroit de Kertch, également appelé pont de Crimée, coûtera au total 3,3 milliards d'euros à l'Etat russe. Long de 19 kilomètres, le pont reliera la Crimée à la région russe de Krasnodar, afin de faciliter et développer les flux de passagers, marchandises et services vers la péninsule. Avec ses quatre routes et ses deux voies ferrées, le pont doit être inauguré à la fin de l'année 2018.

En août dernier, les ouvriers du pont ont réalisé l'assemblage de l'arche ferroviaire du pont sur des supports à 35 mètres au-dessus du niveau de la mer.