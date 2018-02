À quelle vitesse la Crimée se rapproche-t-elle de la Russie continentale?

Le directeur adjoint de l'Observatoire d'astrophysique de Crimée auprès de l'Académie russe des sciences, Alexandre Volvac, a commenté le rapprochement géographique de la péninsule en direction de la Russie continentale.

«Nous avons la possibilité de savoir quels objets se déplacent et cela nous permet de déterminer ce qui se passe avec les plaques tectoniques ainsi qu'avec les objets se trouvant dans des zones tectoniques. La Crimée se rapproche de la Russie avec une vitesse de plus de 32 millimètres par an. Nous avons pu le constater et le mesurer», a-t-il ainsi déclaré.

D'après le spécialiste, un logiciel spécial permet de prévoir les processus qui auront lieu avec les plaques tectoniques dans les années à venir.

La Crimée et la ville de Sébastopol sont redevenues russes à l'issue d'un référendum tenu en mars 2014 dans le sillage de la crise politique en Ukraine consécutive au renversement du Président Viktor Ianoukovitch. Lors du scrutin, dont les résultats ne sont pas reconnus par Kiev et ses partenaires occidentaux, plus de 96% des votants se sont prononcés en faveur de la réunification avec la Russie.