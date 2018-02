Vladimir Poutine annonce combien il a gagné en six ans

Vladimir Poutine, candidat à la présidentielle russe du 18 mars 2018, a rendu compte de sa situation financière pour la période comprise entre 2011 et 2016, a annoncé la Commission électorale centrale (CEC) de Russie.

D’après la déclaration de patrimoine publiée par la CEC, les principales sources de revenus du Président russe sont son salaire, sa pension militaire et les intérêts de ses 13 comptes d’épargne. Au total, M.Poutine détient 13,824 millions de roubles (195.697 euros) sur ses comptes.

M.Poutine possède en outre 230 actions de la banque Saint-Pétersbourg. Le chef de l’État a également déclaré posséder un appartement de 77 m2 et un garage de 18 m2 à Saint-Pétersbourg, ainsi que disposer d’un appartement de 153,7 m2 à Moscou à durée illimitée. Le reste de son patrimoine est constitué de deux Volga (GAZ-M21) fabriquées en 1960 et 1965, d’une Lada Niva de 2009 et d’une remorque Skif.

© Sputnik. Sergueï Gouneïev Présidentielle russe 2018: trois candidats dont Vladimir Poutine déjà en lice

A titre de comparaison, le candidat à la présidence russe du Parti libéral-démocrate (LDPR), Vladimir Jirinovski , avait déclaré en janvier avoir gagné 98 millions de roubles (1,4 million d’euros) et 19 comptes en banques. Il possède aussi une Lada de 2014, deux terrains de 5.200 m2 et de 20.400 m2, deux garages, un appartement de 436,4 m2 à Moscou, huit maisons de 31 à 464 m2, dans la région de Moscou, une piscine de 803,7 m2 et 73,5 millions d’actions de la banque VTB.

La CEC a également publié les déclarations de patrimoine des autres candidats au poste présidentiel: Grigori Iavlinski (23 M RUR de revenus en six ans, soit 325.595 euros), Pavel Groudinine (157,4 M RUR, ou 2,3 M EUR), Boris Titov (274 M RUR, ou 3,9 M EUR) et Sergueï Babourine (11,4 M RUR, ou 161.400 euros).