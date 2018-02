Le guide de Sputnik des meilleurs vignobles de Russie

Soleil, vignes, spécialités de la région et du bon vin russe (oui, le vin russe ça existe aussi!). Découvrez les 15 meilleurs vignobles du sud russe qui produisent le «nectar des dieux» et transmettent les traditions séculaires de la viticulture aux traits russes.

Le sud-ouest russe est une région historique connue entre autres pour ses vignobles. Sonvin est ensuite vendu non seulement partout en Russie, mais également à l'étranger.

La visite des vignes et des vignobles pourrait devenir une belle occasion pour découvrir une autre Russie, différente des clichés sur le froid et les ours se promenant dans la rue. Pour vous y aider, voici la sélection des entreprises viticoles renommées de la Crimée, du Kraï de Krasnodar et de la Région de Rostov qui méritent votre attention.

Le domaine de Gaï-Kodzor, Kraï de Krasnodar

Gaï-Kodzor est un domaine familial situé non loin de la ville touristique d'Anapa, dont les terres sont connues depuis toujours pour leur vignoble. La vinification a été développée dans la région il y a 2500 ans. Le domaine de Gaï-Kodzor est principalement spécialisé dans la production de vins blancs.

Production: vin blanc, vin rouge, rosé

Abraou-Diourso, Kraï de Krasnodar

Le vin mousseux des caves d'Abraou-Diourso était la boisson favorite de l'aristocratie russe. Servi autrefois à la table des empereurs russes, puis aux secretaries généraux, il est aujourd’hui present lors des receptions officielles au Kremlin.

Production: vin blanc, vin rouge, rosé, vin mousseux

La maison du vin Burnier, Kraï de Krasnodar

La maison Burnier est un domaine familial fondé par un vigneron suisse et par sa femme. Ils décidèrent de créer un vignoble au sud de la Russie après avoir étudié durant 3 ans les différents emplacements de la région de Krasnodar. Après plusieurs analyses du climat et du sol, ils trouvèrent le lieu optimal pour implanter leur vignoble.

Production: vin blanc, vin rouge

Le domaine Lefkadia, Kraï de Krasnodar

Le domaine Lefkadia est spécialisé dans la production de vins secs et mousseux. Les vignobles sont situés à la même latitude géographique que la célèbre région de Bordeaux en France. Le domaine Lefkadia est spécialisé dans la production de vins secs et de mousseux.

Production: vin blanc, vin rouge, rosé, vin mousseux

Le domaine Fanagoria, Kraï de Krasnodar

Le domaine Fanagoria est l'un des plus grands vignobles de Russie. L'entreprise assure le cycle complet de la vinification — de la production des semis au traitement des raisins et le système de distribution.

Production: vin blanc, vin rouge, rosé, vin mousseux, vin muté, cognac, tchatcha

Solnetchnaya Dolina (Vallée de Soleil), Crimée

Le domaine Solnetchnaya Dolina produit des vins de dessert, des vins mutés et secs. L'entreprise cultive sur ses terres plus de 40 cépages autochtones.

Production: vin blanc, vin rouge, rosé, vin muté

L'usine de vinification Inkerman, Crimée

L'usine de vinification Inkerman est l'une des plus grandes entreprises de vinification classique de Crimée. L’approvisionnement en moût est assuré par plus de 20 producteurs locaux. Les vignerons produisent un vin d'excellente qualité selon le procédé de vieillissement classique en fûts de chêne.

Production: vin blanc, vin rouge, rosé, vin muté

Le domaine de Massandra, Crimée

Le domaine Massandra produit 60 vins différents, essentiellement des vins mutés ou liquoreux, mais aussi des vins rouges. La collection de vins du domaine (environ un million de bouteilles) est la plus grande du monde et est entrée en 1998 dans le livre Guinness des records.

Production: vin blanc, vin rouge, rosé, vin muté

La société de production de vin Satera, Crimée

La société de production Satera dispose de 2 gammes de vins bien distinctes: la cuvée basique et la cuvée «Esse», audacieuse et inovante, mais aussi la plus onéreuse. Le vignoble du domaine s’étend sur près de 49 héctares et abrite pas moins de 17 cépages différents.

Production: vin blanc, vin rouge, rosé

Le domaine Nouvyi Svet (Nouvelle Lumière), Crimée

Le domaine Nouvyi Svet était initialement conçu pour produire du champagne. De nos jours c’est une entreprise de production de vin mousseux. Par le passé, le vin produit par Nouvyi Svet a été servi aux procédures de couronnement de l'empereur et certaines bouteilles portaient l'emblème de l'Empire russe.

Production: vin mousseux

Le domaine Vedernikov, région de Rostov

Les vins du domaine Vedernikov sont créés dans les traditions viticoles russes à partir de cépages autochtones de Don. Le domaine est spécialisé dans les cépages autochtones.

Production: vin blanc, vin rouge, rosé

Villa Zvezda (Villa Etoile), région de Rostov

Le domaine Villa Zvezda, disposant de son propre vignoble, allie avec brio la viticulture traditionnelle et les dernières technologies. Bien que l’entreprise ne soit en fonction que depuis 2012, cette dernière est déjà reconnue par les professionnels du marché du vin.

Production: vin blanc, vin rouge

Vinabani, région de Rostov

Le domaine Vinabani utilise activement des raisins autochtones dans la production de ses vins, en respectant les traditions des ancêtres cosaques.

Production: vin blanc, vin rouge, rosé

Le domaine Tsymlyanskie vina, région de Rostov

Le domaine Tsymlyanskie a gardé les traditions séculaires de la viniculture. C'est l'un des leaders du marché de l'alcool en Russie, le plus grand producteur de champagne et de vins mousseux de la région du Don.

Production: vin blanc, vin rouge, vin mousseux, cognac

Elbuzd, région de Rostov

Le domaine Elbuzd se positionne en tant que producteur de vins secs de qualité premium. Il est construit d’après un projet allemand, tous les équipements ont été achetés en Allemagne.

Production: vin blanc, vin rouge

Partir à la découverte des vignobles du sud de la Russie sera une expérience pleine d'aventures et de révélations. Néanmoins, les étrangers curieux de se plonger dans le monde du vin russe doivent savoir quelques détails importants avant de commencer ce grand voyage.

L'expert en vin de l'iMVINO, Evgeny Kotelevsky, a composé pour les lecteurs de Sputnik un mémo des 9 choses à savoir avant de partir à la découverte des vignobles russes.