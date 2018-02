Un changement d'horaire modifiera-t-il le message annuel de Poutine au parlement?

Le message annuel au parlement sera présenté par le chef de l'État le 1er mars, a annoncé Alexandre Roumiantsev, coprésident de son état-major de campagne.

«Le message est rédigé, à ce que je comprends, par la présidence, sans la participation des porte-parole de campagne. Et nous, les porte-parole, nous espérons que Poutine tiendra compte de nos idées, pensées et propositions évoquées lors de notre rencontre du 30 janvier», a-t-il indiqué à Sputnik.

Ce ne sera pas un document préélectoral, mais «un programme d'action présenté aux citoyens de Russie par le Président en exercice», a-t-il souligné.

Tous les ans, le chef de l'État s'adresse au parlement avec un message sur la situation dans le pays et sur les grands axes de la politique étrangère et intérieure. C'est un document qui exprime la vision des axes stratégiques de développement de la Russie pour une perspective à court terme dans les domaines politique, économique et idéologique, un document qui formule des propositions concrètes sur les activités des deux chambres du parlement.

Alexandre Roumiantsev a rappelé que Vladimir Poutine avait eu le 29 janvier une rencontre avec ses représentants qui sont divisés en huit groupes. Lui-même préside celui qui est responsable des secteurs social et médical. Lors de cette rencontre, ses représentants ont remis à leur candidat les principales recommandations qui concernent la construction d'hôpitaux pour enfants, de dispensaires de cancérologie pour enfants et le développement de la médecine numérique.

Le Président en exercice a déjà beaucoup fait pour le développement de la médecine dans le pays, a poursuivi Alexandre Roumiantsev. Il a rappelé que Vladimir Poutine avait soutenu l'idée de construire un centre hématologique, cancérologique et immunologique pour enfants. Il y a quatre ans, la Russie s'est dotée d'un centre de réhabilitation après cancer pour enfants, qui a ouvert en mai 2017, avec un service pour enfants atteints d'un cancer dans la première année de leur vie.

L'élection présidentielle est prévue en Russie en deux tours pour les 18 mars et 8 avril. Le mandat est brigué par huit candidats: Sergueï Babourine (Union populaire de Russie, national conservateur), Pavel Groudinine (Parti communiste de la Fédération de Russie, KPRF), Vladimir Jirinovski (Parti libéral-démocrate de Russie, LDPR), Vladimir Poutine (candidat indépendant), Ksenia Sobtchak (Initiative civile, libéral), Maxime Souraïkine (Communistes de Russie), Boris Titov (Parti de la croissance, libéral conservateur) et Grigori Iavlinski (Iabloko, démocrate).