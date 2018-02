Un sondage évalue la confiance des Russes dans leur armée

En trente ans, l’attitude des Russes à l’égard de la combativité de leur armée a radicalement changé, de telle façon que de nos jours, les forces de la Fédération de Russie sont considérées comme parmi les plus puissantes du monde.

L'indice montrant la manière dont les Russes évaluent la capacité de combat de leur armée a atteint un maximum depuis 30 ans d'observation, selon un sondage réalisé par le Centre d'étude de l'opinion publique VTSIOM.

Si en 1990 la confiance en la combativité des forces armées russes était de —23 points, elle a atteint cette année le maximum historique de 73 points.

Un tiers des Russes (31%) considèrent leur armée comme la plus puissance du monde, 52% comme l'une des meilleures. Ces proportions sont respectivement de 31% et de 56% parmi ceux qui ont fait leur service militaire.

Plus l'indice de la capacité de combat est grand, et mieux les Russes évaluent la combativité de leur armée. L'amplitude est comprise entre —100 et 100 points.

Le sondage a été réalisé les 17 et 18 février par téléphone auprès de 2.000 personnes. La marge d'erreur statistique ne dépasse pas 2,2%.