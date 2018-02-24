D’inhabituelles colonnes lumineuses percent le ciel de St-Pétersbourg (photos)

Des habitants de Saint-Pétersbourg partagent des clichés à couper le souffle d'un phénomène atmosphérique causé par une forte baisse des températures. Il s'agit de colonnes lumineuses verticales qui percent le ciel nocturne de la ville.
Les rayons sont visibles le plus souvent à l'aube ou lorsque le Soleil se couche. Des cristaux reflétant la lumière dans l'air froid provoquent l'apparition de ces colonnes.
Световые столбы — одно из самых красивых явлений в атмосфере, когда, особым образом организованные, кристаллики льда в морозном воздухе преломляют свет так, что он кажется уходящей в небо полосой 🤗😍 #проспектпросвещения #световыестолбы #северноесияние #просвет #северпитера #winter #beautifull #spb #northernlights #cold
…Сначала я подумала что меня глючит, но потом, позвав мужа, поняла что глючит небо)) Очень красивое явление..как то уже я с ним сталкивалась..были думки что Северное сияние, но не то немного..потом думали что метеоритные дожди, тоже нее..но потом погуглили и нашли ответ..Световые столбы! Возникают при температуре ниже минус 20ти, когда в атмосфере образуется огромное количество ледяных кристалов, способны отрожать световые лучи..ну много еще показателей и бла- бла..но красиво! Очень) и необычно для Питера..явление продержалось минут 30 и исчезло само собой🌠❄☄ А я задубела это фотать)🌌 @vyborgskiy_rayon @ozerki_spb #этопитер#зимнийпите#природноеявление#световыестолбы#шик
Nombreux étaient ceux qui ont confondu ce phénomène avec une aurore boréale.
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