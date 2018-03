Un nouveau centre spatial éducatif bientôt construit en Crimée

Un nouveau centre spatial éducatif pour les enfants et les jeunes va apparaitre en Crimée, a déclaré le cosmonaute russe Vassili Tsibliev. Selon lui, les connaissances sur l'astrophysique sont nécessaires aux générations à venir. La création du centre aidera les enfants à acquérir et à renforcer leurs compétences théoriques et pratiques.

Il permettra aussi de porter l'astronautique russe à un niveau supérieur.

«Nous voulons créer un centre spatial. Ce ne sera pas juste un musée de l'astronautique, mais un site éducatif avec des simulateurs», a déclaré Tsibliev selon l'agence de presse «Crimée-Inform».

«Le projet a déjà été discuté avec le chef de la République de Crimée Sergueï Aksenov, qui a soutenu cette idée. Je crois que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera… Nous envisageons de construire le centre à Simferopol ou à Eupatoria», a déclaré le cosmonaute.