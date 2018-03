«La Russie n’a pas pu être contenue», constate Poutine

Dans son message à l'Assemblée fédérale le Président russe a fait état de l'échec de la politique de course aux armements et de dissuasion de la Russie appliquée par l'Occident.

«M'adressant à ceux qui ces 15 dernières années tentent d'attiser la course aux armements, qui s'efforcent d'obtenir des avantages unilatéraux sur la Russie, qui introduisent des restrictions et sanctions illégales du point de vue du droit international en vue de contenir le développement de notre pays, dans le domaine militaire compris, je dirai que tout ce que vous avez tenté d'empêcher et de bloquer en appliquant une telle politique, s'est déjà réalisé. La Russie n'a pas pu être contenue», a dit le dirigeant russe.