Poutine cite les causes du recours à l’arme nucléaire

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision NBC, le Président russe a expliqué les raisons qui pourraient provoquer le recours de la Russie aux armes nucléaires.

«Il existe deux raisons qui pourraient nous forcer à utiliser les armes nucléaires: une attaque avec l'utilisation d'armes nucléaires ou une attaque contre la Russie avec l'utilisation d'armes conventionnelles, mais mettant en péril l'existence de l'État russe», a déclaré Vladimir Poutine.

Dans son message à l'Assemblée fédérale du 1er mars, le Président russe a annoncé le développement et les tests de nouveaux systèmes d'armes stratégiques en réponse au départ de Washington du Traité ABM et au déploiement de systèmes de défense antimissile sur le territoire des États-Unis et en dehors de leurs frontières nationales.

© Sputnik. Grigori Sysoev Poutine annonce le développement d’un missile quasi invulnérable à propulsion nucléaire

Il a notamment évoqué le missile balistique intercontinental Sarmat, le système hypersonique Kinjal, le missile de croisière propulsé grâce au nucléaire, ainsi qu'un drone sous-marin embarquant des munitions conventionnelles ou nucléaires.

Le Président a souligné que la puissance militaire croissante de la Russie constituait une garantie sûre de la paix mondiale et que les travaux de renforcement de la capacité défensive du pays avaient été menés dans le cadre des accords en vigueur en matière de contrôle des armements.