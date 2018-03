Poutine dévoile des détails de son travail d’agent de renseignement en RDA

Répondant à un présentateur et journaliste russe, Vladimir Poutine a évoqué une page de sa carrière lorsqu’il était agent de renseignement soviétique.

Le chef de l’État russe a levé le voile sur des détails de son travail d’agent de renseignement. Il a notamment précisé que lorsqu’il était en service en République démocratique allemande il avait pour mission le recrutement et le travail avec les agents secrets.

«Ce sont des gens uniques pour leurs convictions, leur intelligence, leurs qualités morales et leur volonté. Pour moi, c’était une grande expérience», a expliqué le Président au journaliste Vladimir Soloviev pour son film documentaire «Miroporiadok 2018» (Ordre mondial 2018).

Le journaliste lui a demandé d’évoquer ses souvenirs des dernières années de la guerre froide et de lui dire à quel point les informations fournies par les renseignements reflétaient l’état d’esprit des milieux politiques à cette époque.

«Mais j’étais un employé ordinaire des renseignements. Je ne m’occupais pas de l’information, ni de l’analyse, si bien que je ne peux pas dire ce qui était communiqué depuis la RDA ou d’autres endroits au consommateur [de cette information, ndlr], au secrétaire général [du PCUS, ndlr]. Il est plus facile de poser cette question à Gorbatchev», a-t-il déclaré, cité par la presse russe.

Et de souligner que ni lui, ni personne d’autre ne pouvait imaginer sur quoi déboucherait la guerre froide.

«Il est peu probable que qui que ce soit ait pu le prévoir. Pourtant, on voyait que des changements sérieux avaient lieu dans notre pays, on pensait à des scénarios de développement. Mais personne n’aurait pu imaginer que ces processus se dérouleraient ainsi et si rapidement», a ajouté le Président.