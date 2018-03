Les électeurs à la présidentielle russe ont goûté le petit déjeuner du Président

En ce jour de l'élection présidentielle en Russie, tous ceux qui se sont rendus ce matin au bureau de vote situé au lycée N°5 de Khabarovsk ont eu l'occasion de déguster un petit déjeuner pas comme les autres, celui mis au point par les diététiciens pour Vladimir Poutine.

В Хабаровске избирателям бесплатно предложили попробовать завтрак президента



записывайте рецепт! pic.twitter.com/pCMEs4PQT0 — MargoSavazh (@MargaritaSavazh) 18 марта 2018 г.​

Il s'agit d'une bouillie d'avoine au lait écrémé avec des pignons de pin, des galettes au fromage blanc, une pomme au four, une tisane d'argousier ou une infusion de baies aux cinq saveurs.

«C'est un petit déjeuner sain pour le Président et si le Président est en bonne forme, le pays tout entier le sera. La bouillie est très bonne pour la santé, car elle contient toutes les vitamines nécessaires», a indiqué un représentant du restaurant qui a préparé les plats.

Избирателям Хабаровского края предложили бесплатно попробовать «завтрак президента России».

например, отведать геркулесовую кашу на обезжиренном молоке с кедровыми орешками, запеченные сырники, печеные яблоки, домашний облепиховый чай или чай с лимонником.https://t.co/tDbY5veKoP — Телемастер Игорь (@Telemaster68) 18 марта 2018 г.​

Ce 18 mars est le grand jour où la nation russe élit son Président pour les six prochaines années.

La présidentielle se tient dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes sont appelées à voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, participent également à l'élection.